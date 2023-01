Coupe du monde de hockey: dernier galop d’entraînement pour les Red Lions avant l’Allemagne

Les joueurs belges se sont entraînés une toute dernière fois avant le duel face à l’Allemagne programmé ce mardi, à 19 heures (14h30, heure belge). Et le moins que l’on puisse écrire c’est que le coach Michel van den Heuvel n’a pas ménagé ses troupes qui ont travaillé dur durant près de 80 minutes. Le Néerlandais a donné de la voix sur le terrain d’entraînement du Kalinga Stadium en corrigeant certains détails lorsque cela était nécessaire ou en encourageant individuellement ses joueurs. Une session de très haute intensité vu les traits tirés sur le visage de la plupart des Lions lors de leur sortie du terrain, au moment d’embarquer dans le bus pour rejoindre leur hôtel.

Vers la fin de l’entraînement, petit moment d’inquiétude toutefois concernant Simon Gougnard qui semblait avoir pris un coup sur la tête lors d’un contact fortuit avec un de ses partenaires. Le milieu de terrain du Dragons est sorti groggy du terrain et il a été pris en charge immédiatement par Katje Van Oostveldt, la médecin de l’équipe. Mais apparemment, plus de peur que de mal pour le Brabançon. Personne ne s’est ménagé pendant la session et les duels étaient des plus disputés.

Une séance qui s’est déroulée sans Arthur Van Doren qui s’est donné à une séance de travail individuelle, à l’écart, avec le physio Julien Rysman. Un test concluant car le défenseur anversois ne semble pu éprouver la moindre douleur mais qui ne devrait pas changer la donne pour la rencontre de demain qui devrait bien se dérouler sans le meilleur joueur du monde en 2017 et en 2018. En revanche, et comme annoncé depuis vendredi dernier d’ailleurs, John-John Dohmen sera bel et bien au poste et de retour dans le milieu de terrain demain soir.