La prof belge de 28 ans doit arrêter ses vidéos «sexy» sur TikTok à cause de ses collègues: «Il y avait une atmosphère froide dans la salle des professeurs»

Aujourd’hui, l’ambiance avec les collègues est de nouveau bonne. Elle qui a vécu un an a New York se permet la comparaison : « Comparée à New York, la Belgique pense très petit. Je voulais changer cela et, en tant que jeune enseignante, j’ai cherché des moyens de me faire entendre. Mais cette expérience a mal tourné. Je rêve d’une carrière d’actrice loin de chez moi. Mais aujourd’hui, je me sens bien en tant qu’enseignante. Transmettre des connaissances et des compétences aux jeunes est merveilleux. Mon expérience avec TikTok, qui consistait à toucher les étudiants par le biais des médias sociaux, à les intéresser et à élaborer un contenu éducatif à partir de là, est peut-être arrivée trop tôt. La prise de conscience de l’existence d’une place pour les médias sociaux dans l’éducation se fera sans doute tôt ou tard. Peut-être qu’alors je referai surface dans ce monde numérique ».