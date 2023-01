160 emplois en péril chez Arjemo, à Liège: «Il aurait fallu être fou pour continuer comme ça sans rien faire»

Nouveau coup dur pour l’emploi en perspective en région liégeoise. Ce lundi, la direction d’Arjemo, dont le siège est installé à Liège mais avec des activités dans tout le bassin sidérurgique, a annoncé qu’elle allait demander dans les prochains au tribunal de l’entreprise l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ).

En cause, des rentrées financières en chute libre. À cause, déjà, d’une PRJ, mais qui concerne cette fois l’entreprise sidérurgique Liberty Steel. Arjemo a en effet été créée en 2014, suite à l’externalisation des activités de logistique d’ArcelorMittal. À l’époque, la Région wallonne, via la Sogepa (aujourd’hui Wallonie Entreprendre), et Arcelor avaient décidé de donner naissance à cette société active dans les domaines de l’expédition et de l’emballage. Ce qui permettait d’une part de maintenir le service, indispensable au sidérurgiste, mais également de sauver plusieurs dizaines d’emplois.