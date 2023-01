Les Enfoirés battent un record et accueillent une nouvelle artiste belge dans la troupe

Après deux éditions à huis clos pour cause de covid, les Enfoirés ont enfin retrouvé leur public le week-end dernier, à Lyon, pour l’enregistrement de leur grand show annuel. Et qu’est-ce que ça fait du bien ! Là où les deux dernières années les artistes chantaient ou jouaient la comédie devant une salle vide, donnant un aspect froid au programme, la communion était ici complète entre les spectateurs et les saltimbanques, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à aller dans la fosse, au contact direct des milliers de personnes présentes dans la salle.

Et, visiblement, ce contact manquait aux artistes, puisqu’on a compté cette année un record d’enfoirés au sein de la troupe : 48 contre une bonne trentaine d’ordinaire. On a retrouvé notamment Patrick Bruel, Vianney, Nolwenn Leroy, Jenifer, Vitaa, Slimane, Mimie Mathy, Lorie, Christophe Maé, Kendji Girac, Soprano et même le retour de Jane Birkin, sans oublier deux « petites » nouvelles : Sofia Essaïdi et notre Mentissa nationale qui a interprété « I’m a Barbie girl » avec Inès Reg.