Défaut d’assurance, détention de stupéfiants, conduite sans permis: des contrôles de police menés ce week-end à Mons, à Quévy et dans les Hauts-Pays

Sur les 52 véhicules contrôlés, 53 tests d’haleine ont été effectués et 10 analyses complémentaires. 5 personnes étaient positives au test. La police a également constaté deux infractions de roulage. 4 p.-v. ont été délivrés. La police des Hauts-Pays a imposé des retraits de permis à cinq personnes.

Dans le cadre du week-end sans alcool, la police des Hauts-Pays a réalisé une opération de contrôles routiers ce samedi 14 janvier. Un point de contrôle a été installé dans chacune des quatre communes de la zone de police : à Honnelles (rue Emile Cornez / rue Verte Vallée), à Hensies (à l’avenue du Saint Homme), à Quiévrain (rue Latérale) et enfin à Dour (rue Ropaix).

« Ces contrôles routiers s’inscrivent dans les actions « week-end sans alcool » et visent notamment à dissuader la conduite sous influence et à favoriser des réflexes de conduite raisonnée et sécuritaire », précise la police.