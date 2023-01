Les vols de voitures pourvues d’un système «keyless» se multiplient dans la région dinantaise: la police Haute-Meuse appelle à la prudence

Durant ce week-end, la zone de police Haute-Meuse (Dinant, Onhaye, Yvoir, Hastière, Anhée) a dû constater le vol de deux véhicules équipés du système « keyless », soit un dispositif qui permet d’ouvrir et de démarrer son véhicule en ayant sa clé sur soi et sans devoir la manipuler. « Des faits similaires ont également été constatés dans les zones de police voisines », signale-t-elle. Actuellement, les véhicules concernés sont de marque Toyota, modèles CHR ou RAV4.

Selon les informations policières, les voleurs se placent près des habitations et captent le signal émis par la clé. Ils peuvent alors le copier et l’amplifier pour ouvrir et démarrer les véhicules.