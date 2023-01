Près de 450 artisans ont reçu le label belge de certification en 2022

Ils sont 636 à en avoir fait la demande. Un peu moins de 70 % d’entre eux se sont donc vu attribuer le précieux sésame.

Les secteurs les plus représentés au 31 décembre 2022 sont ceux des produits alimentaires (28,5 %), de l’ameublement et de la décoration d’intérieur (15,6 %), du bois (14,1 %), suivis de ceux relatifs aux textiles, au cuir et à la mode (13,5 %), aux produits de luxe (9,5 %) ou encore à la céramique (7,8 %). « Il est à noter qu’un artisan peut exercer dans plusieurs secteurs » souligne le service presse du SPF Économie.