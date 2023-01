Un commerce de la rue Saint-Martin à Tournai contraint de fermer ses portes jusqu’à sa mise en conformité

« Suite à la visite effectuée en date du 25 février 2021, nous estimons que l’établissement ne répond pas de manière satisfaisante à la réglementation applicable et aux règles de bonne pratique en matière de sécurité incendie », avait assuré la Zone de Secours dans son rapport. « Nous remettons un rapport favorable moyennant le respect de toutes les mesures qui y figurent et estime que la poursuite de l’exploitation pourrait être autorisée par le bourgmestre à condition que ces mesures soient réalisées dans les délais imposés par lui ». Délais qui, selon la Zone de Secours, ne devraient pas excéder 3 mois.

Le 22 mars 2021, la Zone de Secours de Wallonie Picarde avait déjà établi un rapport concernant ce commerce situé au sein de l’immeuble 107 de la rue Saint-Martin, constitué d’un rez-de-chaussée commercial et de logements aux étages, ces derniers ne faisant pas partie du rapport de prévention.

La Ville a alors notifié par courrier en date du 30 mars 2021 l’exploitant du délai à respecter pour la mise en conformité de l’immeuble. Le 21 mai 2021, l’exploitant a fait une demande d’un délai complémentaire de six mois pour finaliser les travaux préconisés. Une demande similaire a encore été introduite le 25 novembre 2021.

Malgré ces demandes, la Zone de Secours s’est retrouvée sans nouvelle du propriétaire et ne dispose d’aucune attestation de conformité.

Suite à ces éléments, un courrier simple et recommandé a été adressé au propriétaire de la partie commerciale le 13 décembre 2022, afin de l’informer officiellement du risque pour la sécurité des personnes et des biens que représente l’immeuble et du fait que l’adoption d’un arrêté de police visant à déclarer interdire l’exploitation était envisagée. Invité à faire valoir ses observations quant au projet d’arrêté, soit oralement en se présentant le 13 janvier 2023 à 14h40 dans les locaux de l’Hôtel de Ville, soit par écrit pour cette même date, le propriétaire ne s’est finalement pas présenté.