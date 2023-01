«Ça m’agace, ça m’insupporte»: interrogée sur son couple avec William Leymergie, Sophie Davant refuse de répondre (vidéo)

Ce samedi soir, Sophie Davant était l’invitée de Léa Salamé sur France 2 dans « Quelle époque ! » Venue présenter le nouveau numéro de son magazine « S », avec Brigitte Macron, l’animatrice de l’émission « Affaire conclue » a dû faire face à la Une de Paris Match, où on la voit faire du paddle avec William Leymergie, son chéri. Sophie Davant avait alors refusé d’en dire davantage, expliquant que l’affaire était entre les mains de la justice.

Ce dimanche, Sophie Davant poursuivait la promo de son magazine, dans « C médiatique », sur France 5. Mélanie Taravant, qui mène l’entretien, tenait à interroger l’animatrice sur sa relation avec William Leymergie. Ce dernier qualifié d’« amoureux » par Mélanie Taravant, Sophie Davant a repris : « C’est vous qui dites ‘mon amoureux’ mais moi, je ne me suis jamais exprimée sur ce sujet donc je n’ai jamais ni confirmé ni invalidé cette information. Ça me regarde, c’est mon affaire, tout le reste est entre les mains de mon avocat. »