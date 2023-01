La borne éthylotest la plus utilisée est celle de la Régence à Ath: plus de la moitié des utilisateurs avait trop bu

Cette initiative a été lancée dans le but de sensibiliser et surtout responsabiliser les gens par rapport à leur consommation d’alcool. En Wallonie picarde, c’est à Ath que s’est installée cette fameuse borne, dans le bar la Régence. C’est d’ailleurs là qu’elle a été le plus utilisée : un tiers des tests du Hainaut, soit 909 tests, y ont été réalisés. « Entre le 8 décembre et le 7 janvier derniers dans le Hainaut, les bornes ont été utilisées près de 2.800 fois . À l’exception de la province de Luxembourg, le nombre d’utilisations enregistrées dans le Hainaut est moins élevé que dans les autres provinces. Cela s’explique notamment par la présence écourtée de la borne placée au Village de Noël de Charleroi en raison de la fin de l’événement. C’est dans le bar la Régence à Ath que les bornes ont été le plus utilisées. Un tiers des tests y ont en effet été réalisés », explique l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) par voie de communiqué.

Ces bornes « Fline », utilisées par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière dans leur campagne, ont été créées par une start-up lancée par les frères Adelin et Maxence Jacques de Dixmude, originaires du Brabant wallon, et l’Athois Zachary Roland. Ceux-ci avaient été touchés par deux accidents de voiture dont l’issue malheureuse avait coûté la vie à des proches. « Après ce qu’on a vécu, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour combattre ce fléau. On a réfléchi à comment sensibiliser les gens de manière durable. On veut aider les gens à prendre la bonne décision en ayant accès à l’information via l’écran tactile, précise Adelin. D’autres données sont communiquées telles que le temps d’attente nécessaire avant de reprendre le volant, l’amende qu’on risque, les alternatives à la conduite (numéros de taxis, etc.). Cela pousse les gens à se tester et éviter les mauvaises surprises. On ne vaut pas que cela ait un effet répressif, mais davantage dissuasif. C’est une sorte de prise de conscience ludique », avaient-ils expliqué à l’époque.