Un duo du Brabant wallon enflammera le plateau de l’émission The Dancer ce 17 janvier

The Dancer, c’est l’émission belge événement de la rentrée 2023. La semaine dernière, les téléspectateurs découvraient les premiers candidats de cette première saison, et certains ont déjà fait sensation auprès du jury et du public.

Ce 17 janvier, ce sera au tour de Cordélia de Lobkowicz et Julien Decocq, tous les deux originaires du Brabant wallon, d’enflammer le plateau avec un Rock à quatre temps.