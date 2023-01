Peter et Kim «choqués» après avoir acheté leur séjour à Center Parcs sur 2ememain.be: ils pensaient faire une bonne affaire, «on devait payer 1.551 euros dans les deux semaines!»

Jos avait réservé ses vacances à Center Parcs avant que le Covid ne l’empêche de partir. Puis lorsqu’il a pu réserver à nouveau pour son voyage, il n’avait plus envie d’y aller. Il a donc vendu ses entrées au parc sur 2ememain.be. C’est là que Peter et Kim tombent sur l’annonce alléchante et décident de s’offrir ce petit séjour en famille.

En effet, le voyage était vendu 750 euros pour une valeur de 1551 euros environ. Mais un petit problème s’est glissé dans l’équation. Center Parcs réclame la somme totale au couple qu’a pourtant un bon de valeur égale à dépenser.