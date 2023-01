Coupe du monde de hockey: l’Australie et l’Argentine se quittent dos à dos dans le choc du jour

Jeremy Hayward, déjà auteur d’un triplé en ouverture contre la France (8-0), a ouvert le score sur pc (1-0, 9e). Les Argentins ont rapidement égalisé, encore sur pc, grâce à Tomas Domene (1-1, 18e). Triple champions du monde, les ’Kookaburras’ ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à Daniel Beale (1-2, 29e).

La deuxième mi-temps a vu l’Argentine prendre les devants après des buts de Maico Casella (2-2, 32e) et Martin Ferreiro (3-2, 48e), auteur d’un joli numéro technique. Dos au mur, l’Australie a alors décidé de faire sortir son gardien. Une stratégie qui s’est avérée payante quand Blake Govers a égalisé d’un tir en revers (3-3, 57e) après avoir contré une relance adverse.

Avant le choc du jour, la France (FIH 12) s’est remise sur de bons rails. Les Bleus se sont imposés 2-1 contre l’Afrique du Sud (FIH 14) à la faveur d’un doublé de Victor Charlet, joueur du Waterloo Ducks.

Au classement, l’Australie et l’Argentine partagent la première place avec quatre points mais les Australiens auront l’avantage de terminer contre l’Afrique du Sud. La France est 3e avec 3 points.

Si la Belgique, qui défie l’Allemagne mardi, ne termine pas première, elle défiera une équipe du groupe A lors des cross-overs.

En début de journée, les deux matchs du groupe C se sont déroulés à Rourkela. Les Pays-Bas (FIH 3), finalistes des deux dernières éditions, ont signé un nouveau succès probant sur le score de 4-0. Après avoir disposé de la Malaisie, les Oranje ont facilement écarté la Nouvelle-Zélande (FIH 9), grâce à un doublé de Thierry Brinkamn (2e, 12e) et des buts de Koen Bijen (19e) et Tjep Hoedemakers (54e).

Dans le duel des deux équipes les plus faibles sur papier, la Malaisie (FIH 11) s’est imposée 3-2 face au Chili (FIH 23), pour la première fois en Coupe du monde.

Au classement, les Pays-Bas sont premiers avec 6 points et ont neuf orteils en quarts de finale avant un duel contre le Chili lors de la 3e journée. La Nouvelle-Zélande et la Malaisie, 3 points chacune, devraient jouer les cross-overs.