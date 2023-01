Mouscron perd une de ses brasseries artisanales: «Vivement Dimanche» doit s’arrêter suite à la hausse des coûts de production

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Déguster une « Bon reste » ou savourer une « Passerelle » bien de chez nous, brassée en plein centre de Mouscron, cela appartient au passé. « C’est fini, je ne brasserai plus dans nos cuves de la rue de la Passerelle », confirme Jules Debaes, co-fondateur et brasseur, après avoir posté une série de remerciements sur les réseaux sociaux ce week-end. « Et j’ai été surpris par le nombre de marques de soutien, ça m’a fait chaud au cœur ! »