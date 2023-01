Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 1993, Q-Park (City Parking) disposait de la concession de service public pour l’installation d’appareils horodateurs et la gestion d’environ 800 places de parking, situés sur et aux abords de la place Maugrétout, et d’un bail emphytéotique pour la construction et l’exploitation du parc de stationnement d’environ une centaine d’emplacements sous cette même place. En 2003, le contrat a été modifié. La gestion, le contrôle et la perception ont été intégralement confiés à la société City Parking. Jusqu’à présent, la Ville de La Louvière se rémunérait seulement à hauteur de 10 % du total des recettes, vu l’investissement de Q-Park dans la construction du parking souterrain.

