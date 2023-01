Jusqu’à ce dimanche soir, Isaac Mbenza ne facturait qu’un but et deux passes décisives cette saison en championnat malgré une participation – en tout ou en partie – à toutes les rencontres de Pro League depuis juillet. Il lui a suffi de 90 minutes face au Cercle de Bruges pour quasiment doubler ce total puisqu’il a inscrit le premier but carolo avant d’offrir le second à Amir Hosseinzadeh sur corner. « Je pense que c’est ma prestation la plus aboutie avec Charleroi, d’un point de vue statistique aussi, avec un but et une passe décisive. Ce n’est pas tous les jours que ça m’arrive », expliquait le principal intéressé après le coup de sifflet final.