Football: vers une nouvelle remise dans le provincial?

La pluie continue de tomber sur le territoire namurois et les terrains en souffrent. La preuve avec celui de Gedinne (photo), complètement sous eau. Après la remise de ce week-end, il faudra voir si les surfaces auront le temps de se retaper d’ici la fin de la semaine. Si la pluie est censée s’arrêter cette nuit et que la semaine s’annonce généralement sèche, c’est le gel qui pourrait jouer de mauvais tours aux terrains. On annonce -5 degrés dans les nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi alors que de la neige est possible sur le nord de la province jeudi matin. Le CP prendra sa décision, comme à son habitude, jeudi ou vendredi. Mais cela ne sent pas bon.