À La Louvière, 578 personnes ont soufflé dans l’éthylotest du Flanagan’s: «La moitié des utilisateurs du Hainaut avaient trop bu...»

Nous vous en parlions dans nos colonnes : le pub Flanagan’s à La Louvière proposait de souffler dans le ballon pour vérifier son taux d’alcoolémie en fin de soirée, et ce gratuitement. Une initiative de l’agence wallonne pour la sécurité routière (ASWR) et de la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR), qui a permis d’installer six éthylotests dans « dans des lieux de fête » du territoire hennuyer, du 8 décembre au 7 janvier.

Aujourd’hui, les données sont collectées et l’heure est au bilan. Sur les six établissements, qui, hormis le Flanagan’s, sont répartis sur Mons, Charleroi et Ath, les éthylotests ont été utilisées près de 2.800 fois.