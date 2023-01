Le département arbitrage revient sur la phase polémique de Seraing-Standard: Christophe Lepoint aurait bien dû être exclu! (vidéo)

Après avoir essuyé une défaite surprise lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, le Standard de Liège avait à cœur de prendre sa revanche face aux voisins du RFC Seraing.

Lire aussi Cihan Canak en créateur, Aaron Dönnum en finisseur: les bulletins du Standard après le partage à Seraing

Mais c’est raté pour les hommes de Ronny Deila, qui n’ont pas réussi à faire la différence dans le rectangle de Timothy Martin, malgré plusieurs belles opportunités. Avec ce partage, les Rouches stagnent à la sixième place du classement, et sont toujours à la recherche d’un succès en 2023…

Toutefois, la fin de cette rencontre aurait pu être bien différente. En effet, les Métallos ne sont pas passés loin de se retrouver… à dix ! Auteur d’une faute grossière sur Cihan Canak afin de couper une contre-attaque des Rouches, Christophe Lepoint aurait pu voir rouge, sa semelle ayant écrasé la cheville du jeune Verviétois. Mais M.Van Driessche a décidé de se contenter de sortir une carte jaune. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir les fans liégeois sur les réseaux sociaux, autant que les commentateurs de cette rencontre…

Et, ce lundi, on apprend que les critiques à l’encontre de la décision de Bram Van Driessche étaient totalement justifiées. En effet, le département arbitrage de l’Union Belge est revenu sur les différents événements survenus lors de cette 20e journée de Jupiler Pro League. Par la voix de Franck De Bleeckere, ce dernier a expliqué que Christophe Lepoint devait bel et bien être exclu pour la faute sur Cihan Canak. « Nous nous attendions à un carton rouge direct et à une intervention du VAR », explique l’ancien referee dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Le joueur de Seraing n’a pas l’intention de jouer le ballon. Il commet une faute par l’arrière, avec une jambe tendue et avec les crampons en avant, mettant en danger la sécurité du joueur du Standard. »