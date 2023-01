«Liebestod»: Angélica Liddel transforme le Théâtre National en arène

Seule sur scène avec pour toute compagnie un taureau, des chatons ou un homme mutilé, Angélica Liddell convoque le torero Juan Belmonté qui s’est tué en 1962. Avec « Liebedstod. L’odeur du sang ne me quitte pas », l’Espagnole offre une prestation cathartique et transforme le Théâtre National en arène.

Angélica Liddell révèle, par couches successives d’artifices formels et de chairs, un espace halluciné, aux géométries infinies, d’une beauté extrême, éclaboussé de passion et de mort. Comme on tient une note, Richard Wagner et la figure du torero révolutionnaire andalou Juan Belmonte se raccordent à l’histoire comme des cercles concentriques au portrait de la femme artiste en quête d’un absolu tragique. Celui de l’art tauromachique comme celui de la passion amoureuse, « Liebestod », qui signifie « mort d’amour », est le titre du final de l’opéra « Tristan et Isolde ».