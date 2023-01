Des aides ménagères verviétoises vont devenir propriétaires de leur société de titres services

Françoise Grommersch est responsable du

Par ce biais, la Wallonie entend soutenir une politique ambitieuse pour créer, diversifier et faire croître le nombre de sociétés coopératives agréées et actives dans des secteurs prioritaires comme les circuits courts alimentaires, l’énergie verte, ou encore l’immobilier social et la réutilisation de biens et de matières…

Un budget total de près de 1,9 million d’euros est prévu et chaque lauréat recevra un montant variant entre 38.000 euros à 78.000 euros.

« On va recevoir une bourse d’environ 77.000 euros », se réjouit Françoise Grommersch, responsable de projet au Logis des Fées. Active dans le domaine des titres services, cette coopérative à finalité sociale qui emploie une quarantaine de personnes entend aller encore un pas plus loin.

Deux entreprises de la région

« Même si les travailleurs peuvent déjà acquérir des parts de la coopérative depuis un certain temps, on souhaite vraiment que les aides ménagères qui travaillent pour le Logis des fées deviennent propriétaires de leur outil de travail », explique Françoise Grommersch.

En pratique, cela signifie que les travailleurs auraient une place centrale au centre des organes de décision et seraient ainsi impliqués lors de la prise de décisions stratégiques.

« Pour parvenir à cela, nos aides ménagères seront formées, de manière à pouvoir lire un bilan comptable. Elles seront aussi formées sur le fonctionnement d’un conseil d’administration ou encore la prise de parole en public. Ce ne sont pas des choses évidentes ou naturelles pour nos travailleurs mais cela devrait permettre de leur rendre le pouvoir, en développant un nouveau modèle d’entreprise à finalité sociale », conclut la responsable projet qui indique que la bourse s’étalera sur deux années, mais que le projet perdurera probablement au-delà.

L’entreprise verviétoise n’est pas la seule de la région verviétoise à bénéficier d’une aide financière. À ses côtés, on retrouve la Ferme 3.Zéro de Herve.