Daan, 15 ans, se suicide après avoir été victime de harcèlement scolaire: «Il ne voyait plus d’autre issue», le parquet ouvre une enquête

Daan a mis fin à ses jours lundi dernier. Il venait d’avoir 15 ans et était en troisième année à l’Institut de l’Ascension à Waregem. Là-bas, selon ses parents, il était depuis un certain temps harcelé par un groupe de jeunes plus âgés.

Samedi, deux jours avant sa mort, Daan s’est rendu à une fête dans son village pour terminer les vacances en beauté. Le lendemain, le garçon était particulièrement déprimé, ce qui a conduit sa famille à penser que quelque chose s’était produit durant la fête. Mais à l’heure actuelle, impossible de savoir précisément ce qu’il s’est passé, ce qui a poussé le parquet à ouvrir une enquête.