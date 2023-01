Zazie, Louise Attaque, Big Flo et Oli…: le festival des Solidarités à Namur dévoile ses premiers noms

Ce lundi soir, les Solidarités ont dévoilé les premiers noms des chanteuses et chanteurs qui seront de la partie lors du week-end des 25, 26 et 27 août.

Et l’affiche du festival namurois s’annonce d’ores et déjà intéressante, puisqu’on retrouvera notamment les grands noms de la chanson française que sont Zazie (sur scène le vendredi 25 août), Big Flo et Oli (26 août) ainsi que Louise Attaque (27 août).