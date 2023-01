Sourour a été placée en cellule de dégrisement à «6 h 38» et son décès a été déclaré à «8 h 38»: voici les circonstances de son arrestation administrative

Sur base du rapport de police qui lui a été transmis, le bourgmestre d’Ixelles, Christos Doulkeridis, a pu ce lundi nous éclairer sur les circonstances qui ont mené à l’arrestation administrative de Sourour, 46 ans, pour trouble à l’ordre public dans la nuit de mercredi à jeudi dernier comme suit : « La police a été appelée un peu avant 6 h du matin par un couple d’habitants d’Ixelles (des Allemands) qui avaient découvert une personne qu’ils ne connaissaient pas (Sourour) dans leur voiture ; voiture qui était stationnée en double file, rue Américaine, à Ixelles, parce qu’ils étaient en train de la charger. Face aux intervenants, Sourour a d’abord tenu des propos incohérents et mouvants au fil du temps. Puis, lorsqu’elle a fini par accepter de sortir de cette voiture, elle a continué à se montrer agitée sur la voie publique. Les intervenants ont donc contacté leur officier de garde qui a décidé que Sourour devait être placée en cellule de dégrisement jusqu’à 10 h 30 du matin ».

« Pas d’intervention de tiers »

Selon nos informations, il était précisément « 6 h 38 » quand Sourour a été placée en cellule de dégrisement, « 8 h 04 » lorsque les secours ont été appelés et « 8 h 38 » lorsque son décès a été déclaré sur place ; après l’intervention d’une ambulance et d’un SMUR et une tentative de réanimation / un massage cardiaque sans résultat. D’après les premières constatations, la victime se serait suicidée à l’aide de l’un de ses vêtements (son t-shirt / chemisier / pull). Le parquet de Bruxelles a (re)confirmé ce lundi cette thèse privilégiée comme suit : « L’enquête au sujet du décès de Sourour dans le complexe cellulaire du RAC (situé rue Royale, à Bruxelles, au sein du siège de la police fédérale) a été confiée au comité P. Parmi d’autres devoirs d’enquête, le comité P a analysé les images caméras du complexe cellulaire. Sur base des premières constatations et le rapport provisoire d’autopsie, il semblerait qu’il n’y ait pas eu d’intervention de tiers. Une analyse toxicologique a également été ordonnée. Les résultats définitifs seront disponibles dans les semaines à venir. Le parquet accorde une attention particulière à ce dossier afin de faire la lumière exacte sur les circonstances de faits ».