Guerre en Ukraine: un déserteur russe de Wagner fuit en Norvège à travers la frontière arctique, «il est prêt à parler de son expérience»

« Sous la menace »

« Mes anciens employeurs ont essayé de me retrouver, la société Wagner, Prigojine et sa bande, le FSB (la Sécurité d’Etat russe, ndlr). Ils ont émis un avis de recherche pour crime (contre moi) via le ministère russe de l’Intérieur », a-t-il expliqué.