Roger, un chat strabique, est la mascotte de ce quartier de l’avenue Paul Pastur, à Mont-sur-Marchienne: «Les gens viennent se prendre en photo avec lui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

de videos

Si un jour vous vous promenez le long de l’avenue Paul Pastur, à Mont-sur-Marchienne, vous entendrez certainement parler de Roger. Ce n’est pas un client habitué d’un café ou le gérant d’un commerce. Non non, loin de là. Roger, avec son pelage roux et blanc, et son léger strabisme, est un chat.