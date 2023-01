Le restaurant Chez Song sur la Grand-Place à Huy se bat pour survivre: «Nos factures d’énergie sont passées de 730 à… 5.300 euros par mois»

Lundi, à peine midi et déjà deux tables sont prises. Chez Song, restaurant chinois installé sur la Grand-Place de Huy, c’est une institution. Même si à Huy, on a le choix dans les restaurants asiatiques : « Nous fêterons nos 25 ans de présence sur la Grand-Place de Huy en avril prochain, nous devons faire partie des plus anciens commerces », nous dit fièrement Tiangi, le patron. Sa maman que tout le monde appelle « Madame Song » est dans le bar et sert aux tables. Elle adore ce qu’elle fait et son fils aussi : « J’ai repris le commerce de mes parents il y a un an et demi. Nous sommes arrivés ici alors que j’avais 4 ans et demi, nous venons de Hong Kong. J’en ai 35, c’est une belle histoire de famille qui dure depuis longtemps ».