Le régulateur flamand de l’énergie, la Vreg, expliquait ce lundi que les prix de l’énergie étaient au plus bas sur la facture. C’est une réalité, que nous détaillions d’ailleurs la semaine dernière dans ces colonnes. Les prix par rapport à décembre ont très fortement diminué. C’est une bonne nouvelle, toujours bonne à prendre, même si les prix sont toujours plus élevés qu’en mars 2022 et bien plus qu’un an avant, en 2021.

Les prix actuels, valables donc pour les nouveaux contrats, mais qui ont aussi une répercussion sur tous les contrats variables, sont la conséquence d’un effondrement du prix du gaz sur les marchés internationaux. Ce prix est redescendu au niveau de celui du 10 décembre 2021 sur le marché de référence TTF. Le gaz était négocié ce lundi à 58 euros le MWh pour des livraisons en février. Mais ces prix continuent de baisser pour les mois suivants. Ces prix orientés vers le bas ne devraient pas pousser les clients à opter pour un contrat à prix fixe.