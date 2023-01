Il a neigé au Signal de Botrange ce lundi mais le manteau blanc devrait s’étendre et tenir quelques jours

Les promeneurs et amateurs de nature étaient ravis ce lundi matin. La neige est tombée dans les Fagnes et principalement sur le toit de la Belgique, au Signal de Botrange, où une fine couche de poudreuse recouvrait le sol. Au delà de 500-600 mètres, on mesurait une pellicule de 5 à 6 cm. Durant la nuit de lundi à mardi, les températures plongeront dans le négatif affichant des minima entre -4 et 1ºC. En deuxième partie de nuit, ce front pluvio-neigeux s’évacuera progressivement de notre pays par l’est mais quelques ondées hivernales isolées pourront encore se produire principalement en Haute-Ardenne en province de Liège, selon le météorologue Michael, qui publie ses prévisions sur Facebook.

Mardi il fera sec, le ciel aura tendance à s’ennuager en altitude par l’ouest en cours de journée. Le flux de sud-est sera faible à modéré. Les maxima iront de -2 à 4ºC.