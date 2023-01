Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a trois ans, le Standard signait à Malines l’un de ses succès les plus impressionnants (0-4). Une victoire, un écran de fumée plus qu’autre chose pour l’équipe d’Mbaye Leye qui n’a jamais réussi à capitaliser sur ces trois points pris à l’extérieur. Par la suite, le KaVé a en tout cas, lui, prouvé que cette soirée manquée n’était qu’un accident de parcours : cinq victoires consécutives contre les Rouches, dont deux victoires à Sclessin, où les Malinois ne se sont plus inclinés depuis le mois de mars 2018. Un statut de bête noire du Standard entièrement mérité puisque le club liégeois ne connaît pas autant de difficultés sur le plan comptable face aux dix-sept autres adversaires de Jupiler Pro League.

de videos

Faut-il y voir une sorte de malédiction ou la preuve presque tangible que le Standard n’aime pas affronter Malines ? Une équipe qui, cette saison en tout cas, n’aime, elle, pas se déplacer puisqu’elle possède tout simplement le pire bilan à l’extérieur : une victoire et un nul en huit matches (avec, normalement, la récupération des trois points de Charleroi qui devrait tomber en mars). Mardi soir, le moment idéal de briser la série maléfique ?

1 À défaut d’être constant dans les résultats, Malines a une stabilité que le Standard n’a pas