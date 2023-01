La commune d’Uccle lance une brochure «Pourquoi installer son commerce à Uccle»

La brochure, d’une vingtaine de pages, présente tous les avantages d’installer un commerce à Uccle, où près de 100 cellules commerciales sont inoccupées. Pour chaque quartier, la brochure détaille les éléments suivants : l’accès en transports en commun, les catégories et types de commerces existants, le top cinq des artères commerçantes avec leur nombre de commerces, la fréquentation basée sur le nombre moyen de passants par point de comptage entre 10h00 et 19h00, le prix moyen total ou par m2 pour l’achat ou la location d’un bien commercial ainsi que les attentes des clients. Sans oublier toutes les infos relatives à la prime d’encouragement et aux démarches administratives à entreprendre pour ouvrir un commerce sur le territoire ucclois.

« De plus en plus de clients reviennent vers des commerces locaux dans des quartiers où règne un esprit plus village. C’est pourquoi des enseignes de renom choisissent Uccle. Et tout le monde y est gagnant, les clients ont accès à une offre variée et de qualité et les commerçants profitent d’une clientèle fidèle avec un pouvoir d’achat supérieur à la moyenne bruxelloise. Si tous les mois, de nouvelles enseignes s’installent à Uccle, nous souhaitons encore renforcer l’attractivité commerciale de nos quartiers. La brochure permet à chaque porteur de projet d’avoir à portée de main toutes les informations nécessaires et les réponses aux questions qu’il se pose pour oser se lancer », explique Valentine Delwart (MR), échevine de l’Économie et du Commerce d’Uccle.