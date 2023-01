La glacerie-sandwicherie Gelati Jo, de Verviers, reprend le Chalet du lac à Jalhay

Le Chalet du lac s’apprête à revivre à Jalhay. C’est la glacerie-sandwicherie Gelati Jo, déjà installée au numéro un de Crapaurue à Verviers, qui le reprend pour y installer un second projet.

Le Chalet du lac by Gelati Jo ouvrira prochainement. Il s’agira d’un nouveau salon de dégustation de glaces où il sera également possible de prendre un verre dans une décoration tendance et chaleureuse. Elle est dévoilée par petites touches sur le Facebook de la glacerie.