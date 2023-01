Frasnes-lez-Anvaing s’oppose à la liaison souterraine de haute tension 150kV entre Ruien et Chièvres

Actuellement, cette liaison aérienne 150 kV traverse les communes de Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles-en-Hainaut, Frasnes-les-Anvaing, Leuze-en Hainaut, Ath et Chièvres. L’enquête publique concernant la déclaration d’utilité publique d’Elia pour la pose d’une liaison souterraine de haute tension 150kV entre Ruien-Chièvres s’est clôturée le 12 janvier 2023.

La liaison aérienne 150 kV entre Ruien (à Kluisbergen, en Flandre) et Chièvres arrive en fin de vie. Nécessaire à la sécurité d’approvisionnement de la région, Elia envisage le renouvellement de cette liaison par une liaison souterraine 150 kV.

– Les nuisances qui ne sont plus à prouver, notamment sur la nature et l’environnement, la santé et l’agriculture.

– Aussi, un autre projet d’Elia, à savoir la Boucle du Hainaut (THT 380.000 volts) est actuellement à l’appréciation du Ministre Borsus. La commune de Frasnes-lez-Anvaing considère qu’il existe une relation non négligeable avec cet autre projet, car l’acceptation de cette ligne 150Kv serait la porte ouverte à l’aboutissement de cet autre projet THT 380.000 volts. Par cet enfouissement 150Kv et les servitudes qui en découlent, il serait plus facile pour ELIA s’approprier les lieux pour le projet de la boucle du Hainaut.