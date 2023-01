Les élèves de l’école Provinciale de Nursing de La Louvière ont froid: «Certains apportent des couvertures en classe!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce début de mois de janvier, si les températures ne sont pas particulièrement froides pour la saison, le thermomètre tourne tout de même autour de 5ºC. Pas de chance, l’établissement scolaire louviérois connaît un problème de chauffage, qui toucherait essentiellement le bâtiment occupé par les 5ème et 6ème années.

« Ils prétendent qu’il fait 19 degrés dans les classes, pourtant nous avons tellement froid que nous restons habillés », dénoncent des élèves de 5ème. L’une d’elle se confie : « Ma professeure a mesuré la température au matin : il faisait 16ºC. Être assis, toute la journée comme cela… on est gelés. On garde le manteau, l’écharpe… Certains viennent même avec des couvertures ! Les conditions pour suivre les cours à l’école ne sont pas normales, tout le monde se plaint. On nous a dit que des chauffagistes étaient venus pour augmenter la température, mais rien n’y fait… »