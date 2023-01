Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des atouts dans les cinq Monuments

Le démarrage de Remco Evenepoel, à en plier la chaîne au sommet de la Redoute, est entré dans la légende. Comme le podium exclusivement belge. Lauréat en solitaire de Liège-Bastogne-Liège pour sa première participation devant Quinten Hermans et Wout van Aert, le Brabançon a décroché le seul monument de la saison pour la Belgique en prenant brillamment la succession de Philippe Gilbert, dernier lauréat national de la Doyenne. En 2011, justement, une année où la Belgique avait également remporté le Ronde (Nuyens) et Paris-Roubaix (Vansummeren). Trois Monuments sur les cinq, un bilan admirable… que les coureurs belges ont tout pour surpasser cette année. Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent désormais les gagner tous les cinq. Certes, dans la belle théorie du papier, mais tout de même. D’abord via Wout van Aert, étrangement absent de cette brillante liste en 2022. Le Jumbo a déjà claqué Milan-Sanremo en 2020, il rêve du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, « mes deux énormes objectifs du printemps ». Le maillot vert sortant du Tour, deuxième de l’Enfer, troisième de la Doyenne donc, représente la plus grande force nationale pour engranger sur des terrains dessinés pour lui.