La Maison des Notaires et l’ex-boîte de nuit le Carré Blanc, à Charleroi, rachetés par un fonds immobilier pour faire des appartements: «Nous acquérons aussi deux bâtiments de la rue de la Montagne»

Décidément, les bonnes nouvelles immobilières se succèdent en région carolo. Comme expliqué la semaine dernière dans nos colonnes, les choses bougent enfin en coulisses pour la marina et le Left Side Business Park. Et, juste à côté, le créateur de Rive Gauche Shalom Engelstein est en train de racheter tout l’îlot Buisset pour développer un méga-projet avec des appartements, des commerces,…

Aujourd’hui, on apprend qu’un fonds immobilier, à savoir Leoville Properties, a acquis deux bâtiments importants sur les quais, et est en train de faire de même avec deux autres édifices rue de la Montagne. « Nous avons créé ce fonds à trois en 2015, avec deux collègues néerlandophones », confie Grégory Noyen. « Nous sommes persuadés que les centres urbains seront amenés à se développer dans les années à venir. Les gens veulent limiter les temps de trajets vers leur travail, pour des raisons de mobilité et environnementales. En outre, on y trouve de meilleurs services pour les seniors et les étudiants. Partant de ce constat, nous avons décidé d’investir dans les cœurs de ville. En outre, en Belgique, cela ne nécessite pas de construire de nouveaux immeubles, il existe des milliers de rez commerciaux avec les étages laissés vides, qui nécessitent une bonne rénovation. »