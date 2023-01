Des bornes éthylotests dans le Hainaut: plus de 2.800 tests enregistrés, la moitié des utilisateurs avaient trop bu!

Six bornes y étaient en effet présentes en cette fin d’année. Près de 2.800 tests y ont été enregistrés et plus d’un utilisateur sur deux était positif.

Entre le 8 décembre et le 7 janvier derniers dans le Hainaut, les bornes ont été utilisées près de 2.800 fois. À l’exception de la province de Luxembourg, le nombre d’utilisations enregistrées dans le Hainaut est moins élevé que dans les autres provinces. Cela s’explique notamment par la présence écourtée de la borne placée au Village de Noël de Charleroi en raison de la fin de l’événement.