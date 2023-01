Maria, 76 ans, cambriolée en pleine nuit à Douvrain, ils retournent toute la maison et volent sa voiture: «Ils ont passé leur tête dans ma chambre...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi soir, des proches étaient présents pour réconforter Maria Mastromarino, 76 ans, à son domicile à Douvrain (Baudour). « J’ai peur, mais l’essentiel, c’est que je n’ai rien. Dieu merci, je ne suis pas blessée », nous raconte-t-elle, encore stressée.

Il y a en effet de quoi être choqué : les cambrioleurs ont fracturé la porte de sa véranda et se sont introduits dans son habitation dans la nuit de dimanche à lundi, après 2h du matin, estime-t-elle : « Je me suis levée vers 1h30, parce que je n’arrivais pas à dormir, et j’ai pris une pilule. Je laisse toujours la porte de ma chambre ouverte la nuit, et ce matin, j’ai remarqué qu’elle était fermée. Je pense qu’ils ont passé leur tête et qu’ils ont refermé la porte. »