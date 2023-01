C’est pire qu’annoncé: tout le pays placé en alerte orange, la phase de vigilance renforcée activée en Wallonie à cause des conditions glissantes

Aucune mesure de restriction de circulation n’a été prise mais le personnel du Service public de Wallonie (SPW) est mobilisé pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation.

Les importantes précipitations des derniers jours et la baisse attendue des températures risquent de rendre les routes glissantes sur l’ensemble de la Wallonie lundi soir et mardi matin. Des chutes de neige sont également annoncées sur les hauteurs.

Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police de la route recommandent aux usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route. Ils les invitent à anticiper les risques, notamment dans les endroits exposés comme les ponts, et à se renseigner sur les conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be).