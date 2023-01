Scandale au Parlement européen: voici pourquoi le juge Michel Claise veut interroger l’épouse et la fille d’Antonio Panzeri qui doivent toujours être extradées d’Italie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi, aux environs de 13 heures, Silvia Panzeri s’est donc présentée devant la cour d’appel de Brescia. Elle était accompagnée de ses deux avocats Me De Riso et Me Colli. Cette troisième audience, où les juges devaient décider s’ils acceptaient la remise de l’avocate à la Belgique, a eu lieu à huis clos.

La cour devait se pencher sur les documents arrivés de Bruxelles sur les conditions de détention dans les prisons en Belgique. Les avocats estimaient que les autorités judiciaires en Belgique n’étaient pas à même de garantir une détention conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. Ils n’ont pas été entendus.