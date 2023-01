Manchester United, Arsenal, Newcastle… Plusieurs grands clubs s’arrachent un ancien du Sporting de Charleroi, évalué à plus de 150 millions d’euros!

Du haut de ses 24 ans, Victor Osimhen marche actuellement sur le championnat italien. En quatorze rencontres, le Nigérian a déjà planté douze roses, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’exercice actuel, avec trois longueurs d’avance sur Lautaro Martinez. Forcément, ces prestations de très haut niveau ont attiré l’attention de pas mal d’écuries européennes.

En tête de cette liste, figureraient trois clubs de Premier League, si l’on en croit les révélations du Sun. En effet, Newcastle, Manchester United et Arsenal se seraient positionnés pour faire venir l’ancien du Sporting Charleroi. Cela dit, les Napolitains ne comptent pas laisser partir leur buteur, sous contrat jusqu’en 2025, sans rien faire.

Le club entraîné par Luciano Spaletti aurait fixé un prix pour Victor Osimhen, et pas des moindres : 135 millions de livres, soit un peu plus de 152 millions d’euros ! Un montant faramineux qui montre bien tout le chemin parcouru par l’attaquant depuis son départ du club carolo, il y a trois ans et demi. Toutefois, ce dernier aurait déjà signifié clairement à ses représentants qu’il ne voulait pas quitter Naples avant la fin de cette saison. Et avant d’avoir ramené un titre aux supporters napolitains ?