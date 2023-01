Agustìn Galiana, coach à «The Dancer» sur La Une, se confie: «J’ai beaucoup douté de ma légitimité»

Après avoir remporté « Danse avec les stars » en 2017, Agustìn Galiana est l’un des coaches de « The Dancer », la nouvelle émission à succès de la RTBF dont le second épisode est à suivre ce mardi soir, sur La Une. Confidences d’un artiste touche-à-tout.

Je suis un passionné de danse depuis toujours. Je rêvais d’être danseur quand j’étais enfant mais je ne suis jamais parvenu à atteindre mes objectifs. Quand je suis arrivé en France, j’ai remporté la saison 8 de « Danse avec les stars » avec beaucoup de travail et de rigueur. J’ai beaucoup appris grâce à ce programme. C’est un vrai challenge pour moi d’être coach à « The Dancer ». Je suis très fier d’endosser ce rôle aux côtés d’Aurel Zola et Laurien Décibel qui sont deux grands chorégraphes. On est tout de suite devenu complices.

Oui, et ce depuis le début. J’ai beaucoup douté de ma légitimité. Ça fait des années que je ne danse pas. La danse fait partie de ma vie mais je ne suis pas un danseur professionnel. Cela dit, quand je vois quelqu’un danser, je remarque tout de suite les erreurs techniques. « Danse avec les stars » m’a tout de même apporté une crédibilité supplémentaire même si pour apprendre une chorégraphie, j’ai besoin de plus de répétitions que les autres. Moi, je n’ai jamais été l’élève le plus brillant mais j’étais surtout celui qui travaillait le plus. C’est pourquoi j’en suis arrivé là aujourd’hui.

Quel genre de coach êtes-vous ?

Je suis quelqu’un de rigoureux. Mes commentaires sont toujours constructifs et justes. Je me dois d’être le plus honnête possible avec les artistes que je rencontre. Même si la critique est négative, il est important de rester bienveillant afin de les faire grandir et de ne pas les briser dans leur évolution. Quand j’étais jeune, j’aurais aimé qu’on fasse pareil avec moi. J’ai commencé ma carrière dans une école d’interprétation où la directrice était très dure avec ses élèves, elle ne m’a pas montré le chemin de la réussite. Je suis aussi quelqu’un de très émotif. J’ai besoin de rencontrer des danseurs qui racontent une histoire à travers leurs mouvements.

Le premier épisode a rencontré un franc succès sur La Une avec 306.293 téléspectateurs. Vous avez fêté ça ?

Bien sûr. On a regardé le premier épisode tous ensemble. Quand on a découvert les audiences, on s’est tous appelé pour se féliciter. La production et la chaîne sont très satisfaites. C’est vraiment rassurant car c’est un grand pari de diffuser une telle émission en prime. Reste désormais à savoir si les téléspectateurs auront la curiosité de nous suivre chaque semaine. Ce n’est pas qu’une émission de divertissement, on veut surtout mettre en lumière les danseurs amateurs de Belgique. Et vous verrez que les candidats vont se surpasser au fil des étapes.

Après avoir dansé avec Maria Del Rio sur RTL-TVI il y a quelques années, vous avez échangé quelques pas avec Sara de Paduwa. Quelle animatrice danse le mieux ?

Aucune des deux ! (Rires). Elles méritent toutes les deux de prendre des cours. L’une n’arrête pas de faire des blagues et de t’écraser les pieds en permanence, et l’autre a tellement peur de tomber qu’elle s’accroche à ton dos comme une folle. C’est une catastrophe. Cela dit, elles sont toutes les deux très sympathiques. Elles ont le soleil dans le sourire et ça fait du bien d’échanger avec elles. Vous savez, je me sens en Belgique comme à la maison. Les Belges ont un caractère très latin. Ils sont tous très chaleureux, comme les Espagnols. J’espère avoir l’opportunité de mener d’autres projets en Belgique. J’ai déjà eu l’opportunité de donner des concerts et d’être le parrain du Télévie. J’ai à chaque fois reçu un bel accueil, aussi bien chez RTL qu’à la RTBF.

La série « Clem » s’apprête à tirer sa révérence…

Je confirme. On s’apprête à enregistrer un épisode pour dire adieu aux téléspectateurs. Ça me fait beaucoup de peine car cette série est la première à m’avoir ouvert les bras en France. Elle m’a aussi permis d’avoir une maman du cinéma incroyable, à savoir Victoria Abril. N’importe quel comédien aurait rêvé de ça. J’ai eu la chance de rencontrer des comédiens incroyables. Je n’oublierais jamais cette aventure. Toutes les choses ont un début et une fin. Il faut savoir l’accepter.

Prenez-vous toujours autant de plaisir à jouer dans « Ici tout commence » ?

Pas autant. La série existe depuis déjà trois ans. Il y a tellement de personnages différents que j’ai parfois du mal à ce que le mien prenne la lumière. J’adore jouer Lisandro, c’est un rôle qu’on a écrit pour moi. Le rythme de tournage d’une quotidienne est très costaud. On travaille presque tous les jours. Ça demande beaucoup d’engagement et de courage pour refuser d’autres projets qu’on te propose. C’est un projet génial, mais au bout d’un moment, j’aurais besoin de prendre mon envol. Ce ne sera pas pour tout de suite, je vous rassure.