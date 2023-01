Voici qui est Gustaph, le candidat belge à l’Eurovision C’est Gustaph qui a été choisi par la VRT pour représenter la Belgique au Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra cette année à Liverpool, au Royaume-Uni. Un cow-boy ravi de représenter la Belgique! - Belga

Par Thibaut Fassuleto

Après Hooverphonic l’année dernière, c’était au tour de la VRT de choisir celui qui représentera la Belgique à Liverpool lors de l’Eurovision. Samedi soir, un grand show s’est déroulé sur la scène du Palais 12, retransmis en direct à la télévision. Les téléspectateurs et le jury composé d’Alexander Rybak, Laura Tesoro, Jérémie Makiese et Nikkie De Jager ont choisi Gustaph, un Anversois de 42 ans. Stef Caers, de son vrai nom, a devancé d’un point le duo The Starlings, composé de Tom Dice et de Kato Callebaut. Gala Dragot qui proposait une chanson en français, termine 3ᵉ. Gustaph s’y connaît plutôt bien en Eurovision puisqu’il y est déjà apparu deux fois en tant que choriste pour Senek en 2018, à Lisbonne et pour Hooverphonic, l’année dernière à Rotterdam. C’est d’ailleurs lui qui coache vocalement Geike Arnaert, la chanteuse du groupe belge.

« C’est une revanche personnelle », a-t-il déclaré après sa victoire. « Je vis une expérience hors du commun. Je n’ai absolument pas vu cela venir mais je suis incroyablement honoré de représenter notre pays. La première chose que je vais faire maintenant, c’est dégager mon emploi du temps pour préparer ma prestation ».

Une chanson rythmée et positive Sur scène, Gustaph est apparu comme un cow-boy : chemise rose, chapeau et pantalon noirs. Il a parfaitement interprété son morceau, sans aucune fausse note. « Because of You » est une chanson rythmée et positive sur l’acceptation de soi. Le « vous » représente la famille que vous avez choisie, qui vous soutient et vous renforce dans la vie. Cela peut être votre famille, mais aussi votre meilleur ami ou votre partenaire. En bref : toutes les personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes dans la vie. Avec sa chanson, Gustaph veut secouer les gens : « Ce n’est pas parce que vous apportez un message sérieux qu’il ne peut pas y avoir de fête sur scène ».

Un beau parcours Gustaph, qui se revendique membre de la communauté LGBTQ+, a écrit sa première chanson alors qu’il avait à peine 7 ans. À l’âge de 19 ans, il se fait connaître grâce à son premier single « Gonna Lose You », qu’il a produit et écrit lui-même. La voix soul de Gustaph est appréciée dans le monde entier. Il a chanté pendant six ans pour le groupe américain Hercules & Love Affair, qui a sorti le hit « Blind » en 2008. En parallèle, il sort deux EP en 2011, ainsi que le single « Running » en duo avec Blende en 2014. Par ailleurs, professeur de musique à la Haute École de Gand, l’artiste a récemment sorti deux duos, l’un avec Adam Joseph et l’autre avec Lady Linn.