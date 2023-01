Joe Biden se rendra jeudi dans les zones de Californie meurtries par les tempêtes

Samedi, des trombes d’eau s’étaient encore abattues sur sa côte pacifique, provoquant le débordement de nombreux cours d’eau et inondant zones urbaines, habitations et terres agricoles asséchées par une sécheresse interminable. Des lignes électriques ont été touchées, et des champs et des routes ont été engloutis.

Le démocrate, l’un des plus engagés aux Etats-Unis sur le changement climatique, entend s’attaquer à ces questions, à mesure «que les chaleurs deviennent bien plus chaudes, le sec plus sec et (...) et l’humidité plus humide». Le réchauffement de la planète augmente selon les scientifiques la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.