2022 a enregistré un nombre record de malades au travail

L’absentéisme pour maladie de courte durée - absence sur le lieu de travail de moins de 30 jours - a atteint un pic à une moyenne de 7,5 jours par travailleur. Cela représente plus d’un jour entier en plus par rapport aux années précédentes, révèle le rapport annuel du prestataire de services RH sur l’absentéisme pour maladie de courte durée, basé sur les chiffres réels de 260.000 travailleurs dans plus de 40.000 entreprises privées.

Le pourcentage de la population active qui est restée au moins un jour par mois à la maison pour cause de maladie l’année dernière est également plus élevé que jamais, insiste Acerta: 13,86%, soit pas moins d’un travailleur sur sept. En 2021, ce chiffre était encore de 1 sur 8 et en 2019, de 1 sur 10.