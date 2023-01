Guerre en Ukraine: en visite à Kiev, une haute responsable de la diplomatie américaine assure «l’engagement inébranlable» des États-Unis

La secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman a rencontré M. Zelensky et d’autres hauts responsables ukrainiens « pour réaffirmer l’engagement fort et inébranlable des États-Unis envers l’Ukraine et sa défense contre l’agression non provoquée de la Russie », a déclaré le porte-parole du département d’État, Ned Price, dans un communiqué.

Mme Sherman a conduit une délégation dans la capitale ukrainienne où elle a notamment rencontré le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, pour discuter de l’aide à apporter pour renforcer le dispositif de sécurité en l’Ukraine, pour l’économie et pour développer un partenariat commercial bilatéral durable avec les États-Unis.