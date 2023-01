David Goffin déclare forfait juste avant son match, exploit pour Elise Mertens: voici les résultats des Belges à l’Open d’Australie

David Goffin a déclaré forfait mardi, alors qu’il devait affronter le Français Laurent Lokoli (ATP 176) au premier tour du simple messieurs de l’Open d’Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, à Melbourne.

« Malheureusement, je dois me retirer de l’Open d’Australie. J’ai été malade toute la nuit et je ne peux pas concourir et monter sur le court aujourd’hui. Il me reste à récupérer et à préparer le prochain événement. Rendez-vous l’année prochaine @australianopen », a écrit le Liégeois, 53e mondial, sur Instagram.

Laurent Lokoli affrontera finalement l’Américain Michael Mmoh (ATP 109) à la place de David Goffin. Ce dernier reste sur deux éliminations au premier tour à Melbourne, où son meilleur résultat est un quart de finale atteint en 2017.

Elise Mertens élimine une ancienne N.1

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour du simple. La N.1 belge, 32e mondiale et 26e tête de série, s’est imposée en trois sets 3-6, 7-6 (7/3), 6-1 face à l’Espagnole Gabrine Muguruza (WTA 73), ancienne N.1 mondiale qui avait atteint la finale en 2020 à Melbourne. La rencontre a duré deux heures et 33 minutes.

Elise Mertens affrontera au tour suivant soit la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 55) soit l’Américaine Lauren Davis (WTA 57), qui a remporté le tournoi de Hobart la semaine dernière.

Elise Mertens dispute l’Open d’Australie pour la sixième fois. Elle avait atteint les demi-finales lors de sa première participation en 2018.

Zizou Bergs éliminé au premier tour

Zizou Bergs a été éliminé au premier tour. Le Limbourgeois, 130e joueur mondial, s’est incliné en quatre sets 6-4, 1-6, 6-4, 6-1, face au Serbe Laslo Djere, 70e mondial. Le match a duré deux heures et 22 minutes. Au tour suivant Djere sera opposé au Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 28), qui a écarté le Russe Aslan Karatsev (ATP 82) en trois sets 7-6 (7/3), 7-5, 6-2.

Zizou Bergs s’est hissé dans le tableau final de l’Open d’Australie via les qualifications. Il dispute son deuxième tournoi du Grand Chelem après Wimbledon l’an dernier.

L’aventure d’Ysaline Bonaventure se termine aussi

Ysaline Bonaventure a été éliminée au premier tour du simple dames. La Stavelotaine, 90e mondiale, s’est inclinée 6-2, 6-1 face à la Russe Ekaterina Alexandrova, 18e mondiale et 19e tête de série du tournoi, après 53 minutes de jeu.

Ekaterina Alexandrova affrontera au tour suivant l’Américaine Taylor Townsend (WTA 135).

Ysaline Bonaventure dispute l’Open d’Australie pour la troisième fois. Elle avait été éliminée au premier tour en 2019 et 2021, après être sortie des qualifications. Cette année, elle s’est retrouvée pour la première fois directement versée dans le tableau final.

Pas de deuxième tour pour Maryna Zanevska

Maryna Zanevska a elle aussi été éliminée au premier tour. La numéro 3 belge s’est inclinée face à la Russe Veronika Kudermetova (WTA 9), tête de série N.9, 6-2, 7-6 (7/4).

Zanevska avait réussi le break dans le 2e set pour mener 4-2, mais Kudermetova a rétabli l’égalité à 4 partout pour filer ensuite vers le gain du 2e set au jeu décisif 7-6 (7/3) en 1h37 minutes.

Maryna Zanevska, 29 ans, participait pour la quatrième fois à la levée australienne du Grand Chelem.