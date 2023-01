«The Price of Glee»: nous avons vu ce documentaire qui sous-tend que «Glee» est une série maudite Ce programme en trois volets, produit de Discovery + aux États-Unis, revient sur les morts des acteurs Cory Monteith, Mark Salling et Naya Rivera, et personnes ayant travaillé sur la série. Laquelle est à (re)voir chez nous sur Disney+. Discovery+

Par Jean-Philippe Darquenne

Ce programme-là, Ryan Murphy ne risque pas de la regarder. Ou seulement pour le détester. En effet, « The Price of Glee », le « documentaire » en trois parties qu’ont conjointement lancé ce 16 janvier les services de streaming américains ID et Discovery + ont pour objet la série « Glee » (2009-2015), premier grand « hit » de ce prolifique créateur et producteur de Murphy (avant ça, il avait fait « Nip/Tuck »). Pour rappel, on y suit un groupe de jeunes dégotés par le prof William Schuester (Matthew Morrison) pour raviver son club de chant (le glee club) dans un lycée de l’Ohio. L’occasion de découvrir de nouvelles et jeunes têtes, à la fois acteurs et danseurs, qui ont d’emblée réussi une sauce moderne et musicale à laquelle personne ne s’attendait. Et qui les ont propulsés d’un coup au sommet de la gloire.

Justement… Dans ces deux premières parties, « The Price of Glee » se concentre sur l’un d’eux, le Canadien Corey Monteith, alias Finn Hudson, qui n’a pas tenu le choc de la célébrité. Et le 13 juillet 2013, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de Vancouver, avec de l’héroïne, de l’alcool et des anti-dépresseurs dans le corps. Il avait 31 ans. De toute évidence, il a succombé à une overdose, lui qui était tombé dans la drogue et la boisson dès l’âge de 13 ans, mais se disait sobre quand il est arrivé à Los Angeles pour tourner « Glee » (dans les studios de la Paramount).

Selon voilà : c’est longuement expliqué dans le film, Ryan Murphy est super exigeant, et l’enchaînement des tournages et shows promotionnels, les répétitions, les réseaux sociaux qui chauffent et le harcèlement des fans n’ont pas tardé à « vider » les acteurs. Et c’est pour tenir le coup que Cory, selon le coiffeur Dugg Kirkpatrick, qui travaillait sur la série et était son confident, a, un soir, repris un verre, encouragé par quelqu’un qui n’est pas cité. Mais on se demande s’il ne s’agit pas Lea Michelle, qui tenait le rôle féminin principal de Rachel Berry, et sortait avec lui. Elle est loin d’être présentée ici comme une oie blanche, nous allons y revenir.

Bref, Cory a rechuté gravement et a dû aller trente jours en cure au moment du tournage de la saison 4, où on voit donc moins son personnage. « Quelque part, ce n’est pas surprenant qu’il ait retrouvé ses démons », explique la psychothérapeute Stacy Kaiser : « Il était loin de sa famille et la série lui mettait énormément de pression. En plus, il s’en voulait de ne pas être aussi bon danseur que les autres. Ça le stressait et l’isolait. »

Peu après sa mort, Lea Michele est invitée dans l’émission d’Ellen DeGeneres où elle confie qu’elle veut retrouver au plus vite la série, dans laquelle on l’entend d’ailleurs dire : « Le show doit continuer ». Ses partenaires, eux, sont alors loin d’avoir fait le deuil du départ de Cory et éclatent en sanglots entre les prises. D’autant que Murphy a aussi fait mourir Finn.

Nous l’avons évoqué brièvement : Lea Michelle ne sort pas grandie de ce documentaire. Quelqu’un la taxe simplement de narcissique, et à l’époque, déjà, des acteurs ont twitté qu’elle s’est mal comportée avec eux. Dabier, qui a eu le petit rôle d’un étudiant, raconte qu’elle a refusé qu’il chante. Mais elle ne l’a pas averti elle-même, c’est quelqu’un d’autre qui l’a prévenu…

En fait, à un moment, il y avait 17 protagonistes dans la série, et tous voulaient être Nº1. Mais Lea, qui a fini par gagner 80 000 dollars par épisode, était clairement la plus ambitieuse, et en plus, elle était la chouchoute de Ryan Murphy, qui avait créé le rôle de Rachel en pensant à elle. Sa grande rivale était Naya Rivera alias Santana, qui la traitait de diva. Bref, l’ambiance sur le plateau était des plus toxiques, et « The Price of Glee » ne manque pas de le faire savoir, via plusieurs intervenants, la majorité étant des journalistes. En plus de ces tensions, sont à nouveau évoquées les conditions de travail extrêmes dans lesquelles se tournait la série, et surtout la sixième et dernière saison, dont l’audience était quasiment la moitié de celle de la première. Donc il fallait y aller plus que jamais, et l’équipe technique, elle aussi était surmenée. C’est là que sont mentionnés la mort par crise cardiaque de l’assistant à la réalisation Jim Fuller, celle, par suicide, de l’assistante de production Nancy Motes (qui était la demi-sœur de Julia Roberts), d’un accessoiriste prénommé Paul et de Mark Watson, doublure de Mr Shuester pendant cinq saisons, et lui aussi emporté par un infarctus.

L’idée, vous l’avez compris, est de montrer que la série était poursuivie par la poisse, mais il est clair qu’il y a des décès similaires dans chaque production…

Le troisième volet s’attarde par contre sur la mort de deux autres comédiens du feuilleton, à commencer par Mark Salling, qui incarnait Noah « Puck » Puckermans. Il était encore plus obsédé par le sexe que son personnage et a notamment eu une relation très toxique avec Naya Rivera, qu’il trompait abondamment. En 2015, il se fait pincer en possession d’images et de vidéos pédopornographiques, fait qu’il reconnaît. Le 30 janvier 2018, soit quelques jours avant l’audition où sa peine doit être connue, il se pend à un arbre. « C’était un être sombre », a déclaré Jane Lynch, qu’on n’oubliera pas dans le rôle de Sue, la cheffe des pom-pom girls.

À un moment, on comprend que les producteurs de ce « Price of Glee » ont ramené tout ce qui sentait le soufre autour de la série, puisqu’on a aussi droit au rappel des violences conjugales dont a été victime Melissa Benoist (qui s’est fait connaître dans « Glee » dans le rôle de Marley Rose, puis est devenue « Supergirl » !). Et son bourreau n’était autre que Blake Jenner, alias Ryder Lynn dans la série, avec qui elle est restée mariée à peine deux ans. Il lui a déchiré l’iris…

Enfin… La troisième figure de « Glee » à avoir quitté ce monde, c’est Naya Marie Rivera, dont on voit le papa, George, raconter sa fille, ce qui émeut forcément au plus haut point. Il dit qu’elle voulait être artiste depuis toute petite, et que son « emploi » de pom-pom girl dans « Glee » ne l’a pas du tout aidée quand il lui a fallu retrouver un rôle. Le film n’éclipse pas le fait qu’elle s’était montrée violente avec son mari Ryan Dorsey, avec qui elle a eu un fils, Josey. Le 8 juillet 2020, c’est avec celui-ci, âgé de quatre ans, qu’elle se baignait dans le Lac Piru près de Santa Clarita en Californie. D’un coup, le courant a fait des caprices, et sa première réaction a été, bien sûr, de sauver son fils. Mais elle a disparu… Sur le rivage, une grande partie des comédiens de « Glee » se sont rassemblés pour prier. Hélas, son corps sans vie a été retrouvé cinq jours plus tard.

S’il ne fait pas de doute que des familles sont littéralement frappées par la malédiction, est-ce que cela peut être le cas de séries ? Certains diront qu’il y a autres d’exemples, et d’autres parleront de coïncidence. Plutôt « sensationnaliste » et appuyant sur la pédale de la dramatisation, ce « Price of Glee » n’a peut-être comme seul intérêt de faire réfléchir à cette question. Ce qui n’enlève rien aux tristes morts, prématurées de surcroît, de Cory Monteith et Naya M. Rivera.