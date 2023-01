«Ils ne font même pas leur travail»: le coup de gueule de Cyril Hanouna contre France Télévision dans «Touche pas à mon poste» (vidéo)

Ce lundi soir dans « Touche pas à mon poste », Cyril Hanouna est revenu sur le montant de 4 milliards d’euros attribués par l’État à Radio France et France Télévision.

Un montant exorbitant pour Cyril Hanouna : « Vous vous rendez compte, 4 milliards ? On pourrait en faire des choses avec cet argent ! On pourrait aider les hôpitaux, augmenter les salaires, on pourrait mieux équiper les policiers, on pourrait également augmenter les enseignants ! Et tout ça c’est sans compter les pubs qui sont diffusés sur les antennes ! »