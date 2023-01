«Enquête de santé»: les dessous des scandales alimentaires

Marina Carrère d’Encausse propose ce samedi une soirée consacrée aux intoxications alimentaires avec comme plat de résistance un documentaire après lequel vous ne regarderez plus votre assiette de la même façon ! Il est vrai que ce ne sont pas les scandales alimentaires qui ont manqué ces derniers mois : des pizzas surgelées contaminées par la bactérie E. coli, des œufs en chocolat suspectés d’être infectés à la salmonelle, des fromages à la listeria… Rien qu’à l’évocation de ces dossiers, on a déjà des haut-le-cœur. Mais il ne s’agit que de la partie émergée de l’iceberg.

En France, près de 1,5 million d’infections d’origine alimentaire sont déclarées chaque année. Certaines bactéries ne se contentent pas d’attaquer le système intestinal, elles peuvent aussi gagner d’autres organes. C’est le cas de l’Escherichia coli, qui peut être responsable d’un syndrome hémolytique et urémique aux conséquences parfois très graves. C’est ce qui est arrivé à Élodie, 38 ans, victime d’une souche virulente et greffée d’un rein en urgence. Si un tiers des intoxications surviennent à la maison, le risque sanitaire est bien présent aussi dans les restaurants et les commerces alimentaires.